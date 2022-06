Stiri pe aceeasi tema

- Forțele israeliene au facut un raid aerian in satul Yabad, de langa Jenin, miercuri seara, pentru a demola casa unui atacator palestinian Dia Hamarsheh, care a impușcat cinci oameni intr-un oraș israelian pe 30 martie.Casa era dotata cu explozibili și a fost aruncata in aer la primele ore ale dimineții…

- Mai multe ciocniri violente au izbucnit dupa ce forțele israeliene au demolat sambata (7 mai) un etaj al casei unui atacator palestinian din satul Silat al-Harithiya, langa Jenin, in timpul unui raid in sat. Omar Jaradat, atacatorul a carui casa a fost demolata, fusese anterior reținut și acuzat de…

- Armata ucraineana a anuntat ca a lansat atacuri repetate cu rachete asupra Insulei Serpilor din Marea Neagra, ocupata de trupele ruse la putin timp dupa declansarea razboiului din Ucraina, relateaza duminica agentia DPA.

- Armata ucraineana a anuntat ca a lansat atacuri repetate cu rachete asupra Insulei Serpilor din Marea Neagra, ocupata de trupele ruse la putin timp dupa declansarea razboiului din Ucraina, relateaza duminica agentia DPA.

- Un gardian in varsta de 20 de ani, stationat la intrarea in asezarea Ariel din nordul Cisiordaniei, a fost impuscat mortal vineri seara de doi atacatori care au fugit cu masina, potrivit informatiilor furnizate de armata si serviciile de urgenta israeliene, transmite AFP.Fortele de securitate israeliene…

- O confruntare intre palestinieni și forțele israeliene a avut loc, joi, in apropiere de intrarea in Moscheea Al-Aqsa din Orașul Vechi al Ierusalimului. Israelul raspunde in urma atacului cu racheta lansat din Gaza, tensiunile ajungand la cel mai inalt nivel din ultimele luni, potrivit CNN. Palestinienii…

- Armata israeliana a efectuat joi devreme lovituri asupra Fasiei Gaza, enclava palestiniana aflata sub controlul miscarii islamiste Hamas, dupa un tir de racheta tras dinspre acest teritoriu spre Israel, au indicat martori si surse de securitate, informeaza AFP. Atacul israelian, al doilea in aceasta…

- Ministerul rus al Apararii anunta luni ca a tras rachete de croaziera impotriva unui centru de antrenament militar situat la Nova Liubomirca, in oblastul Rivne, in nord-vestul Ucrainei, relateaza AFP.