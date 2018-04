Stiri pe aceeasi tema

- China a reamintit sambata ca "se opune folosirii fortei in relatiile internationale" dupa atacurile desfasurate in Siria de SUA, Franta si Marea Britanie, facand apel la o revenire "in cadrul dreptului...

- Folosirea armelor chimice este inacceptabila in orice circumstante si constituie o incalcare flagranta a regimului international de neproliferare, a normelor fundamentale de drept international, a afirmat sambata presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD. "Exprim solidaritatea cu…

- Atacurile din Siria vor avea consecinte, avertizeaza Anatoli Antonov, ambasadorul Rusiei la Washington, precizand ca Statele Unite, Marea Britanie si Franta poarta intreaga responsabilitate pentru aceste actiuni. "Cele mai sumbre temeri s-au adeverit. Avertismentele noastre au fost ignorate.…

- Obiectivele militare din Siria atacate de SUA, Franta si Marea Britanie fusesera evacuate in urma cu cateva zile ca urmare a informatiilor primite din partea Rusiei, a declarat un oficial din cadrul aliantei de organizatii militante regionale care sprijina regimul de la Damasc.

- Prim-ministrul britanic Theresa May si presedintele American Donald Trump au cazut de acord ca regimul lui Bashar al-Assad a aratat un “comportament periculos” prin atacurile chimice recente, a declarat purtatorul de cuvant al guvernului britanic. “Cei doi au cazut de acord ca este important ca folosirea…

- Rusia a fost acuzata de organizarea atacului chimic care s-a produs zilele trecute in orașul Douma din Siria. Statele Unite, Franța, Marea Britanie și alți aliați vestici au spus, in cadrul unei reuniuni de urgența a Consiliului de Securitate al ONU, ca tot acest carnagiu a fost

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite se reuneste astazi la solicitarea a noua tari, printre care SUA, Franta si Marea Britanie, pentru a discuta situatia din Siria. Intrunirea are loc dupa atacul chimic soldat cu 70 de morti si peste 500 de raniti.

- Consiliul de Securitate al ONU se va intruni astazi in urma cererilor venite din partea Rusiei si SUA dupa ce in Siria a avut loc un atac cu arme chimice, scrie NEWS.RO, citand Reuters.Citeste si: Ipoteza SOCANTA a astronomilor: Galaxia noastra isi va MARI dimensiunile. Cu ce galaxie ar putea…