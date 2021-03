Cel putin opt persoane au fost ucise marti in trei schimburi de focuri petrecute in saloane de masaj din Atlanta si dintr-un oras din apropiere, conform informatiilor difuzate de presa americana fara ca, pentru moment, sa fie stabilita o legatura intre incidente, transmite AFP. Primul incident care s-a soldat cu patru morti si doi raniti […] The post Atacuri in serie in Atlanta. Opt persoane de la trei salone de masaj au fost impușcate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .