Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, fost ministru federal al apararii in Germania, s-a declarat ''profund socata'' de atacurile ucigase cu focuri de arma care au avut loc miercuri seara in Hanau, pentru care justitia germana suspecteaza o "motivatie xenofoba", informeaza AFP si dpa. "Sunt profund socata de tragedia care a avut loc noaptea asta in Hanau. In aceasta dimineata, ma gandesc cu multa tristete la familiile si apropiatii victimelor si vreau sa transmit cele mai sincere condoleante. Astazi, le impartasim doliul", a notat pe contul sau de Twitter fostul ministru…