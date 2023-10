Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana (UE) condamna "fara echivoc" atacurile Hamas si isi exprima "solidaritatea cu Israelul", a declarat simbata seful diplomatiei europene, Josep Borrell. "Condamnam fara echivoc atacurile Hamas. Aceste violente ingrozitoare trebuie sa inceteze imediat. Terorismul si violenta nu rezolva…

- “Romania condamna cu fermitate atacurile cu rachete din aceasta dimineața impotriva Israelului. Suntem in deplina solidaritate cu Israelul in aceste momente teribile. Gandurile noastre sunt la familiile victimelor și la cei care sunt sub atac”, a transmis președintele Klaus Iohannis intr-un mesaj…

- Dupa atacul Rusiei cu rachete asupra orasului Pokrovsk (in estul Ucrainei) , presedintele Volodimir Zelenski a acuzat Moscova de o lovitura tintita asupra fortelor de salvare, relateaza miercuri Agerpres . ”Aceasta este o decizie deliberata a teroristilor de a provoca si mai multa suferinta si pagube”,…

- Pentru a ii proteja pe președintele SUA, Joe Biden, și ceilalți participanți la summitul de la Vilnius, NATO a transformat capitala Lituaniei intr-o adevarata fortareața aparata cu armament. Biden și liderii NATO se vor intalni saptamana viitoare la doar 32 km de gardul de frontiera al Lituaniei, acoperit…