Stiri pe aceeasi tema

- Noi lovituri cu rachete rusești au fost lansate peste noapte asupra orașelor port de la Marea Neagra din sudul Ucrainei, Mikolaiv și Odesa. Cel puțin 20 de oameni au fost raniți, dar exista și morți.

- Doua rachete rusești au lovit marți orașul Kramatorsk din estul Ucrainei și au ucis cel puțin patru persoane. Echipele de salvare au scotocit un restaurant distrus, in cautare de victime. Printre morți se numara și un copil, in timp ce 42 de persoane au fost ranite in restaurant, potrivit primariei…

- Armata rusa anunta ca a respins noua asalturi ucrainene in Donetk si unul in Zaporojie, in timpul rebeliunii Wagner. Armata rusa anunta simbata ca a respins mai multe atacuri ale fortelor ucrainene in sudul si estul Ucrainei, in ultimele 24 de ore, in timp ce Moscova se confrunta cu o rebeliune Wagner…

- Fortele aeriene ucrainene au lansat in ultima zi 17 atacuri asupra unor zone cu concentrari de trupe rusesti, in timp ce Moscova a atacat din nou, printre altele, regiunea Kiev, a anuntat sambata dimineata Statul Major General al Fortelor Armate ale Ucrainei, citat de agentia EFE, conform Agerpres."Pe…

- Cel puțin șase persoane au fost ucise marți intr-un atac cu rachete rusești asupra unui bloc de apartamente din orașul natal al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Krivoi Rog, au declarat oficialii, potrivit Reuters. Locuitorii au plans in hohote in fața blocului de apartamente ars, din care…

- Statul Major General al Ucrainei a anunțat vineri, pe Fcacebook, ca trupele ruse au efectuat 62 de lovituri aeriene asupra pozițiilor militare ucrainene.Rușii iși concentreaza eforturile pe incercarile de a ocupa complet regiunile Lugansk și Donețk. In timpul zilei de vineri, rușii au lansat 15 atacuri,…

- Este a 436-a zi de razboi la scara larga in Ucraina. Joi seara a fost doborata o drona deasupra Kievului. Se pare ca vehiculul aerian fara pilot (UAV) aparținea Ucrainei și era defectat, potrivit Forțelor Aeriene ucrainene. Peste 100 de persoane au fost ucise sau ranite in ultimele 4 zile.

- Este a 432-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. Kremlinul are dificultați in a menține narațiunea care ii servește drept justificare pentru razboiul dus in Ucraina, scriu analiștii britanici.