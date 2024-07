Atacuri cu rachete din Liban asupra platoului Golan. Au murit 10 oameni, iar alţi 30 sunt răniţi! Autoritațile din Israel au anuntat sambata ca cel putin zece persoane au murit si peste 30 sunt ranite in urma unor tiruri din Liban asupra platoului Golan, armata israeliana acuzand de comiterea lor gruparea Hezbollah. Racheta a lovit un teren de fotbal pe care se juca un meci si bilantul a crescut la 10 morti. […] The post Atacuri cu rachete din Liban asupra platoului Golan. Au murit 10 oameni, iar alti 30 sunt raniti! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Ministrul israelian de externe, Israel Katz, a declarat sambata seara ca Israelul se apropie de un razboi total cu Hezbollah si Liban dupa un tir cu racheta asupra unui teren de fotbal de pe platoul Golan, soldat cu moartea a cel putin zece persoane, relateaza Axios, preluat de Reuters.

- Ministrul israelian de externe a declarat, sambata seara, ca Israelul se apropie de un „razboi total” cu Hezbollah și Liban dupa ce un tir cu racheta a lovit un terne de fotbal de pe platoul Golan și a ucis cel puțin zece persoane, potrivit Agerpres, care citeaza Reuters.

