Stiri pe aceeasi tema

- Atacurile sangeroase comise joi in apropierea aeroportului din Kabul si revendicate de Statul Islamic subliniaza nevoia unei abordari de ''realpolitik'' a puterilor occidentale in fata Afganistanului, si anume ca o cooperare cu talibanii ar putea fi cea mai buna optiune a lor pentru a preveni ca…

- Joi dupa-amiaza a avut loc un atac sinucigaș in apropierea aeroportului din Kabul, in timpul operațiunilor de evacuare. Mai multe explozii au blocat complet zona și au produs haos prin mulțime. Bilanțul morților a ajuns la peste 90 de decese și 150 de persoane ranite in atacul terorist. Totuși, procedurile…

- Doisprezece militari americani au fost ucisi si 15 au fost raniti in atentatele sinucigase comise joi in apropierea aeroportului din Kabul, a declarat un inalt responsabil american, precizand ca evacuarile continua, relateaza AFP si Reuters. "Doi jihadisti considerati ca afiliati la Statul Islamic (SI)…

- Oficiali americani cred ca gruparea ISIS-Khorasan se afla in spate unde mii de cetateni afgani sunt aglomerati in incercarea de a parasi tara inaintea incheierii operatiunilor internationale de evacuare, relateaza mass-media locale citate de agentia EFE.Unele posturi TV afgane au aratat de asemenea…

- Mai mulți oameni au fost uciși joi în orașul afgan Asadabad dupa ce luptatori talibani au deschis focul asupra unor oameni ce fluturau steagul național de Ziua Independenței, potrivit unui martor citat de Reuters. Incidentul vine la o zi dupa ce alte trei persoane au fost ucise din cauza unui…

- Explozia a fost auzita in nordul Teheranului, in apropierea televiziunii naționale și ar fi fost provocata de un „obiect necunoscut”, potrivit Reuters . Oficial nu au fost date informații despre cauza și amploarea exploziei. Nu exista alte detalii cu privire la faptul daca a fost vorba de un atac sau…

- Desi atacurile n-au fost revendicate imediat, analistii considera ca fac parte dintr-o campanie a militiilor sustinute de iranieni, ce vizeaza trupele americane sau zonele in care se afla in Irak si Siria, potrivit Reuters, citat de News.ro.Militiile irakiene aliniate cu Iranul au promis sa riposteze…