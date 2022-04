Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Zafiris, fostul atacant roman retras la 28 de ani pentru a deveni predicator in Biserica Evanghelica, a fost invitat miercuri dimineața la GSP Live, unde a atins și subiectul discursului religios pe care Gigi Becali il promoveaza deseori in spațiul public. „Cred ca un astfel de discurs are menirea…

- Imediat dupa depistarea țigarilor in cele doua autocare, funcționarii vamali din cadrul Departamentul antifrauda și conformare al Serviciului Vamal de comun cu Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale au efectuat percheziții la adresele de domiciliu

- Secretarul de stat Adriana Pistol a anuntat, marti, ca zeci de ucraineni veniti in Romania au fost internati in spitale cu sindrom diareic acut si cu COVID, dar au fost diagnosticate și cateva cazuri de rujeola.

- Judoka brașoveni au participat zilele trecute la Cupa Miados in Sibiu. Aceasta cupa este anuala, cu traditie, si foarte importanta in vederea pregatirii competitionale pentru Campionatele Nationale. Competitia a fost ca de obicei pe categorii de varsta si kilograme ( U-13, U14, U-15, U-16). Judetul…

- Instanța a prelungit arestul la domiciliu pentru fosta deputata Violeta Ivanov cu înca 30 de zile. Decizia a fost pronunțata miercuri, 23 februarie, de magistrații Judecatoriei Chișinau, sediul Ciocana. Violetei Ivanov, vizata în cadrul unor cauze penale pornite pe faptul îmbogațirii…

- În biroul noului director al CNA, Iulian Rusu, au fost gasite dispozitive de spionaj. În timpul unui control, au fost depistate mai multe microfoane și camere ascunse, șeful instituției fiind în permanența monitorizat, informeaza jurnaltv.md. Potrivit unei declarații emise…

- Clubul CFR Cluj a anuntat, miercuri, ca s-a despartit de fotbalistul Razvan Andronic, acesta fiind transferat la FC Brasov Steagul Renaste, informeaza News.ro. “Cluburile CFR 1907 Cluj si FC Brasov Steagul Renaste au ajuns la un acord privind transferul definitiv al jucatorului Razvan Andronic”,…

- In cazul unei situații de urgența, romanii au la dispoziție aproape 4.500 de adaapsturi de protecție civila, in intreaga țara. Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a facut publica lista adaposturilor de protecție civila luate in evidența, in toate localitațile de pe teritoriul Romaniei.…