- Apararea antiaeriana ucraineana anunța ca in noaptea de duminica spre luni a distrus 15 rachete lansate de ruși care se indreptau catre zona Kiev. In estul Ucrainei, mai multe rachete au lovit cladiri rezidențiale, ranind zeci de persoane. 18 rachete care vizau ținte din intreaga țara, inclusiv din…

- Bombardamentele puternice de vineri din Ucraina au ucis cel puțin noua persoane. Sunt primele atacuri aeriene de amploare in aproape doua luni. Zelenski promite „un raspuns corect” din partea Ucrainei și a lumii.

- Administratia de la Washington a anuntat, miercuri seara, ca Statele Unite nu faciliteaza si nu incurajeaza in niciun fel Ucraina sa comita atacuri pe teritoriul Rusiei, respingand acuzatiile presedintelui rus, Vladimir Putin, anunța Mediafax.Statele Unite "nu faciliteaza si nu ii incurajeaza pe…

- Rachetele rusesti au lovit luni orasul Sloviansk din estul Ucrainei ucigand doua persoane aflate in masinile personale, ranind alte peste 30 de persoane si distrugand cladiri, au declarat politia si autoritatile locale, informeaza AFP, citat de Agerpres."Sunt doi morti si 29 de raniti in Sloviansk,…

- Cel putin patru persoane au fost ucise miercuri langa Kiev si una in orasul Zaporojie din sud-estul Ucrainei in atacuri aeriene care, potrivit presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, arata ca Moscova nu este interesata in negocieri de pace, informeaza Reuters si AFP. Potrivit Serviciului pentru…

- Atacuri masive cu drone ale Rusiei au vizat in noaptea de marti spre miercuri mai multe regiuni din Ucraina, apararea antiaeriana ucraineana doborand 16 din cele 21 de drone trase de armata rusa. Trei persoane au fost ucise si sapte au fost ranite in regiunea Kiev, iar la Odesa, o cladire apartinand…

- Programul de lucru in PTF Larga-Kelmenți a fost intrerupt din motive de securitate, anunța Poliția de Frontiera. Sursa noteaza ca autoritațile de competența ucrainene nu permit trecerea frontierei de stat in contextul unor riscuri de atac aerian din partea Rusiei asupra Ucrainei, scrie Moldova1 . Calatorii…

- Armele cu raza lunga de actiune promise forțelor armate ale Kievului nu vor servi pentru a viza teritorii din interiorul granițelor recunoscute pe plan internațional ale Rusiei, ci doar zonele ocupate de invadatorii ruși in Ucraina, a dat asigurari duminica ministrul ucrainean al Apararii.