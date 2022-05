Stiri pe aceeasi tema

- Specialistii in securitate cibernetica din cadrul STS au blocat, in acest weekend, mii de atacuri cibernetice care au vizat cele mai importante institutii publice din Romania. Ca urmare a solicitarilor de presa in contextul evenimentelor de securitate cibernetica din ultimele zile, Biroul de presa al…

- Serviciul Roman de Informatii a transmis, sambata seara, o avertizare in legatura cu o posibila campanie in masa de atacuri cibernetice de tip spearphishing. Potrivit specialistilor, atacatorii intentioneaza sa utilizeze adrese de mail apartinand unor institutii din Romania pentru a incerca sa induca…

- Gruparea de hackeri pro-rusa Killnet a postat, pe contul de Telegram, ca urmeaza sa atace cibernetic din nou Romania. Hackerii au publicat o lista cu posibile viitoare ținte. Intre acestea se numara site-uri ale presei, ale instituțiilor de invațamant, ale hypermarketurilor, ale partidelor…

- „Azi 30 Aprilie la aproximativ orele 2:30 AM site-ul www.dnsc.ro a fost subiectul unui atac de tip DDoS. La orele 8:30AM site-ul web a fost deja repus in funcțiune, fara dificultați”, a precizat DNSC, intr-un comunicat publicat sambata.Potrivit DNSC, autoritatea competenta in materie de securitate cibernetica…

- Serviciul Roman de Informatii (SRI) anunta ca atacul impotriva mai multor site-uri guvernamentale din Romania a fost revendicat de gruparea pro-rusa Killnet. Hackerii si-au motivat atacul postand pe Telegram o poza cu Marcel Ciolacu, pe care il acuza ca ar fi promis furnizarea de arme Ucrainei.

- Un val de atacuri cibernetice a vizat Romania in dimineata de vineri, 20 aprilie. Site-urile mai multor instituții din tara noastra, intre care Guvernul Romaniei, Ministerul Apararii Nationale si Politia de Frontiera au fost blocate.

- Vineri dimineața, accesarea site-urilor gov.ro, mapn.ro si politiadefrontiera.ro, cfrcalatori.ro si a site-ului unei instituții financiare a fost afectata de o serie de atacuri cibernetice de tip DDOS (distributed denial of service), a anunțat Guvernul.

- Aproximativ 20.000 30.000 de atacuri cibernetice sunt detectate zilnic in Romania, a declarat Dan Cimpean, directorul Directoratului National de Securitate Cibernetica DNSC .Potrivit acestuia, DNSC detecteaza zilnic 500.000 800.000 evenimente de securitate cibernetica relevante, din care 20.000 30.000…