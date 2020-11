Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe companii farmaceutice, care dezvolta vaccinuri anti-Covid, au fost ținta unor atacuri cibernetice lansate de hackeri din Coreea de Nord și Rusia. Trei grupari de hackeri, una din Rusia – “Fancy Bear”, și doua din Coreea de Nord – “Zinc” și “Cerium”, au lansat atacuri prin introducerea a milioane…

- In Statele Unite a fost anunțata luni inculparea a șase ofițeri ai serviciilor ruse de informații militare, sub acuzația de a fi comis mai multe atacuri cibernetice in lume. “Acuzații și complicii lor au cauzat pagube și perturbari rețelelor informatice in diverse țari, inclusiv in Franța, Georgia,…

- Sase agenti ai GRU, serviciul militar de informatii al Rusiei, au fost inculpati in Statele Unite pentru atacuri cibernetice mondiale. Printre aceste atacuri figureaza alegerile din Franta in 2017 si Jocurile Olimpice din 2018 din Coreea de Sud, scrie AFP, care citeaza Departamentul American al Justitiei.

- Hackerii din China au sustras informații despre cercetarile asupra unui vaccin spaniol impotriva COVID-19, conform presei iberice. In replica, oficialii chinezi au cerut „sa nu fie trase concluzii temerare, fara nicio proba”, relateaza agentia EFE, citata de Agerpres.Cotidianul spaniol El Pais a scris…

- Vaccinul impotriva COVID-19 a generat un adevarat razboi in lumea spionilor! Atat China, cat și Rusia și-au intensificat eforturile pentru a fura secretele americanilor. Serviciile de informații au spionat atat institutele de cercetare, cat și companiile farmaceutice, scrie The New York Times.Hackerii…

- In cadrul cursei de dezvoltare a unui vaccin pentru combaterea coronavirusului exista o alta competiție care merita urmarita: graba de a patenta orice descoperire. Frenezia de a proteja proprietatea intelectuala ar putea impiedica accesul la ce va fi probabil cel mai cautat vaccin, potrivit Bloomberg.