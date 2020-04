Stiri pe aceeasi tema

- Membri ai forțelor aeriene siriene pilotând avioane militare Sukhoi Su-22 și un elicopter au aruncat bombe conținând clorina și gaz sarin asupra unui sat din regiunea Hama din vestul țarii în luna martie din 2017, potrivit unui raport întocmit de o echipa de la autoritatea mondiala…

- Ministrul rus al apararii a intreprins o vizita la Damasc unde a avut o intrevedere cu presedintele sirian Bashar al-Assad, cu care a discutat despre mentinerea armistitiului si reinstalarea pacii in Siria, a anuntat luni Ministerul rus al Apararii, informeaza dpa si Xinhua, citate de Agerpres. Rusia…

- Turcia a anuntat ca a lansat o ofensiva militara impotriva regimului lui Bashar al-Assad in regiunea Idlib din nord-vestul Siriei, ca raspuns la atacurile din aceasta saptamana care au adus pierderi grele Ankarei, relateaza AFP. "Operatiunea 'Scutul de Primavara', declansata dupa atacul josnic…

- Turcia a afirmat luni ca a "neutralizat" peste 100 de soldați ai regimului de la Damasc, ca raspuns la un bombardament sirian care a ucis cinci dintre militarii sai, în nord-vestul Siriei, scrie AFP."Potrivit surselor noastre, 101 membri ai regimului au fost neutralizați,…

- Turcia a amenintat sambata cu represalii in cazul in care avanposturile sale militare, dintre care trei au fost incercuite de fortele regimului Bashar al-Assad, vor fi atacate in provincia Idlib, ultimul bastion al insurgentilor in Siria, informeaza AFP. In acord cu Rusia, sustinatoarea strategica a…

- ”Un armistitiu a fost instituit in zona de dezescaladare de la Idleb, conform unui acord cu partea turca” incepand de joi de la ora 11.00, a anuntat joi seara intr-un comunicat Centrul rus pentru Reconciliere in Siria, fara sa faca alte precizari.In pofida unui armistitiu anuntat in august,…