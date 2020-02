Atacuri armate în Germania: cel puțin 11 morți și 5 răniți UPDATE ora 9:20 - Bilanțul morților a crescut la 11, intre care și suspectul, plus o alta persoana, ale caror cadavre au fost gasite in aceasta dimineața, in locuința presupusului atacator. UPDATE ora 8:40 - In locuința atacatorului a mai fost gasita o persoana decedata. Autoritațile presupun ca tot barbatul care a declanșat atacurile din cele doua baruri ar fi facut și cea de-a noua crima, dupa care s-ar fi sinucis.UPDATE: Atacatorul a fost gasit, ulterior, mort in propria locuința. Cel mai probabil s-a sinucis dupa ce a omorat 8 persoane in atacul armat.Presa locala, citata de BBC a anuntat… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

