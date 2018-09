Atacuri 11 septembrie. Identificare victime, progrese

Stiri pe aceeasi tema

- Progresele in analiza ADN-ului pot ajuta la identificarea mai multor victime ale atacurilor din 11 septembrie 2001 de la New York, dar evolutiile stiintifice sunt o consolare minora pentru familiile care au rude ale caror ramasite pamantesti s-ar putea sa fi fost ingropate intr-o groapa de deseuri din…

- Memorialul din Valea celor Cazuți adapostește ramașițele dictatorului Francisco Franco ca și pe cele ale miilor de victime ale razboiului civil Guvernul spaniol a aprobat decretul-lege regal de modificare a Legii Memoriei Istorice pentru exhumarea si transferul ramasitelor Francisco Franco, dintr-un…

- Ramasitele pamantesti a 10 partizani anticomunisti, descoperite in ultimii ani pe teritoriul judetului Alba, vor fi reinhumate joi, 23 august, in municipiul Alba Iulia. Partizanii au fost ucisi in timpul unor confruntari armate purtate in anul 1949 cu autoritatile statului comunist pe teritoriul localitatilor…

- Misterul disparitiei avionului companiei aeriene Malaysian Airlines, disparut din 2014, le nemultumeste pe familiile victimelor care nu stiu nici la aceasta ora de ce s-a intamplat de fapt cu acest zbor. Intr-un raport de nu mai putin de 400 de pagini nu exista deocamdata, din pacate, niciun…

- BCR, ING Bank și Alpha Bank sunt primele banci din Romania care au notificat pana acum autoritatea naționala de supraveghere (ANSPDCP) privind incidente de incalcare a securitații datelor cu caracter personal, dupa aplicarea din data de 25 mai 2018 a noului Regulament UE privind protecția datelor personale…

- Decizia guvernului canadian, de a renunta la obligativitatea vizelor pentru cetatenii romani care nu intentioneaza sa aiba sederi mai lungi de sase luni pe teritoriul statului nord-american, a dus la o „crestere semnificativa” a activitatilor de crima organizata in Canada, potrivit unui raport declasificat…