"Atacul tsunamiului de datorii": Îndatorarea globală a ajuns la un nivel record Criza cauzata de pandemia de COVID-19 a împins îndatorarea la nivel global la un nou nivel record de 272 de mii de miliarde de dolari în trimestrul trei, potrivit Institutului pentru Finanțe Internaționale (IIF), acesta avertizând asupra &"atacului tsunamiului de datorii&", potrivit CNBC.



Institutul afirma de asemenea ca datoria globala va sparge și actualul record în urmatoarele luni, estimând ca aceasta va ajunge la 277.000 de miliarde de dolari pâna la sfârșitul anului, echivalentul unei îndatorari de 365% raportat la PIB-ul mondial.



Noul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Activitatea intensa de pe piața IPO globala din trimestrul al treilea al anului 2020 contrazice tradiția de scaderi inregistrate, in mod normal, in aceasta perioada. Pe fondul unei avalanșe de lichiditați pe piața, T3 2020 devine cel mai activ al treilea trimestru din ultimii 20 de ani in funcție de…

- Reluarea conflictului dintre Armenia și Azerbaidjan risca sa degenereze într-un adevarat razboi regional. Ambele țari au revedincari istorice în privința teritoriilor din Nagorno-Karabah, iar acest conflict ar putea avea doua eventuale rezultate: un macel lipsit de orice sens sau o înțelegere…

- Producatorul de automobile electrice vrea ca instanta sa anuleze doua tarife impuse de administratia Trump si sa returneze, cu dobanda, fondurile platite de Tesla din cazua acestor tarife, potrivit procesului inregistrat la Curtea pentru Comert International a Statelor Unite. Tarifele respective sunt…

- Potrivit Washingtonului, tarifele impuse in urma cu doi ani pentru bunuri din China, in valoare de peste 200 de miliarde de dolari, au fost justificate pentru ca China obliga companiile sa transfere tehnologie si proprietate intelectuala. O comisie a OMC formata din trei persoane a afirmat insa ca tarifele…

- Exporturile Chinei au crescut in august pentru a treia luna consecutiv, eclipsand declinul extins al importurilor, deoarece din ce in ce mai multi parteneri comerciali ai statului asiatic au ridicat restrictiile impuse pentru stoparea raspandirii pandemiei de coronavirus (COVID-19), transmite Reuters,…

- Presedintele american Donld Trump a evocat luni ideea separarii economiei Statelor Unite de cea a Chinei, cunoscuta si sub numele de decuplare, sugerand ca SUA nu vor pierde bni daca cele doua tari nu vor mai face afaceri, transmite Reuters.Citește și: SONDAJ CURS - Clasamentul partidelor…

- China iși revine spectaculos din criza și anunța cel mai rapid ritm de crestere a exporturilor din martie 2019 Exporturile Chinei au crescut in august pentru a treia luna consecutiv, eclipsand declinul extins al importurilor, deoarece din ce in ce mai multi parteneri comerciali ai statului asiatic au…

- A doua economie a lumii iși revine spectaculos din criza. China anunța cel mai rapid ritm de crestere a exporturilor din martie 2019 Exporturile Chinei au crescut in august pentru a treia luna consecutiv, eclipsand declinul extins al importurilor, deoarece din ce in ce mai multi parteneri comerciali…