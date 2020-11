Stiri pe aceeasi tema

- Atacatorul care a ucis patru oameni in centrul Vienei a fost prins in luna iulie in timp ce incerca sa cumpere muniție din Slovacia. Deoarece nu avea un permis de port arma, autoritațile austriece au fost anunțate inca de atunci de poliția slovaca de intențiile barbatului. Barbatul de 20 de ani, de…

- Informații noi despre atacatorul care a ucis patru oameni in centrul Vienei. Potrivit presei straine, barbatul de 20 de ani a fost prins in luna iulie in timp ce incerca sa cumpere muniție din Slovacia. Autoritațile austriece au fost anunțate inca din vara de intențiile tanarului, fiindca acesta nu…

- Atacatorul care a ucis patru oameni in centrul Vienei a fost prins in luna iulie in timp ce incerca sa cumpere muniție din Slovacia. Autoritațile austriece au fost anunțate inca de atunci de poliția slovena de intențiile barbatului, deoarece nu avea un permis de port arma.

- SRI a publicat, in premiera, un lung mesaj despre atacul terorist care a avut loc, luni seara, la Viena. „Atentatul de la Viena, comis intr-o tara central-europeana, ferita de asemenea de atentate teroriste semnificative in istoria recenta, este un avertisment ca orice stat din Europa poate reprezenta…

- Ministrul de interne al Austriei, Karl Nehammer, a declarat marti ca politia austriaca a efectuat 14 arestari in legatura cu atacurile teroriste din Viena de luni seara, transmite Reuters. Nehammer a insistat ca inregistrarile video facute cu telefonul mobil de cetateni nu indica faptul ca ar fi fost…

- Este alerta in Austria, dupa un atac terorist major produs, luni seara, in centrul orașului Viena. Numarul morților a urcat la cinci – patru victime și un atacator, anunța Reuters. Potrivit Guvernului austriac, teroristul ucis este un simpatizant SI. Mai mulți morți și raniți dupa atacul terorist din…

- Doi barbati si o femeie au murit in atacurile asupra centrului Vienei, comise luni seara si pentru care ministrul austriac de interne a dat vina pe un simpatizant al Statului Islamic, singurul atacator cunoscut care a fost impuscat de politisti, a declarat seful politiei din capitala austriaca marti…

