Atacul scorpionilor: Trei morți și sute de oameni răniți, într-un singur oraș Trei persoane și-au pierdut viața și alte cateva sute au fost ranite, vineri, dupa ce au fost ințepate de scorpionii care au invadat strazile și casele dintr-un oraș din Egipt. Scorpionii au invadat strazile și casele din orașul Aswan, din sudul Egiptului, aduși de torentele formate in urma ploilor abundente de vineri. Furtuna cu grindina și tunete […] The post Atacul scorpionilor: Trei morți și sute de oameni raniți, intr-un singur oraș first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In total, 450 de persoane au fost ranite dupa ce orașul Aswan, aflat in sudul Egiptului, a fost invadat de scorpioni in urma unei furtuni puternice, relateaza BBC News. Furtuna violenta, cu grindina și tunete, a avut loc vineri intr-o zona din apropierea fluviului Nil. In urma ploilor, o mulțime de…

- Cel putin 25 de persoane au fost ucise, iar alte zeci sunt ranite in urma unui atac terorist produs marti la un spital din capitala Afganistanului, Kabul, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate afgane citate de postul Al Jazeera si de agentia Reuters. Doua explozii urmate de focuri…

- Atacul cu arcul soldat cu cinci morti in Norvegia pare sa fie, in acest stadiu, un ”act terorist”, iar suspectul, care s-a converit la islam, a avut de-a face cu politia, care il suspecta de redicalizare, au anuntat joi serviciile de securitate norvegiene (PST), care nu au ridicat, insa, nivelul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca atacul armat de luni dintr-un campus universitar din Perm este "o mare nenorocire" pentru Rusia, o drama soldata cu sase morti si 28 de raniti, relateaza AFP. "Este o mare nenorocire nu numai pentru familiile care au pierdut un copil, ci pentru…

- Cinci persoane au murit și 6 au fost ranite in atacul armat produs in universitatea de stat din Perm, Rusia. Potrivit Euronews, 5 oameni au murit și 6 au fost raniți in atacul armat de la Universitatea de Stat din Perm, in Rusia. Comitetul de ancheta rus a declarat ca atacatorul a fost reținut dupa…

- Gruparea Statul Islamic a revendicat atacul criminal comis joi in apropierea aeroportului din Kabul, a relatat site-ul specializat SITE Intelligence, relateaza AFP si Reuters. Intr-un comunicat difuzat de agentia sa de propaganda Amaq, SI sustine ca unul dintre combatantii sai s-au apropiat la mai putin…

- Aproximativ 1.300 de oameni au murit si peste 5.700 au fost raniti in urma cutremurului cu magnitudine de 7.2, care a avut loc in Haiti sambata. Noul bilant a fost anuntat de autoritati in urma cu cateva ore, scrie news.ro. Operatiunile de cautare si salvare continua in ritm alert, avand in vedere ca…

- Aproximativ 1.300 de oameni au murit si peste 5.700 au fost raniti în urma cutremurului cu magnitudine de 7.2, care a avut loc în Haiti sâmbata, noul bilant fiind anuntat de autoritati în urma cu câteva ore, scrie news.ro. Operatiunile de cautare si salvare continua în…