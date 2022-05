Stiri pe aceeasi tema

- Intre politia israeliana si palestinieni indoliati stransi in jurul sicriului lui Shireen Abu Akleh, jurnalista a postului TV Al-Jazeera, au avut loc ciocniri vineri in debutul procesiunii funerare la Ierusalim, informeaza Digi24 . Politisti israelieni mascati i-au lovit pe oamenii care purtau coșciugul…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, este "profund tulburat" de comportamentul "unor politisti israelieni" la Spitalul Sfantul Iosif din Ierusalimul de Est in momentul in care sicriul jurnalistei Shireen Abu Akleh parasea incinta, a declarat vineri un purtator de cuvant, Farhan Haq, citat…

- Intre politia israeliana si palestinieni indoliati stransi in jurul sicriului lui Shireen Abu Akleh, jurnalista a postului TV Al-Jazeera, au avut loc ciocniri vineri in debutul procesiunii funerare la Ierusalim, relateaza Reuters.

- Intre politia israeliana si palestinieni indoliati stransi in jurul sicriului lui Shireen Abu Akleh, fosta reportera a postului Al-Jazeera, au avut loc ciocniri vineri in debutul procesiunii funerare la Ierusalim, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Inaltul Comisariat ONU pentru drepturile omului s-a declarat "consternat" de moartea jurnalistei americano-palestiniene Shireen Abu Akleh, impuscata mortal, miercuri, in timpul unei operatiuni a armatei israeliene in Cisiordania ocupata, si cere o ancheta independenta asupra circumstantelor decesului,…

- Aproximativ 900.000 de ucraineni au intrat in Romania de la declansarea crizei din tara vecina, a informat, marti, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. Potrivit unui comunicat al IGPF, luni, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 70.165…

- Numarul cetatenilor ucraineni care au intrat in tara a crescut, luni, cu 38,3% fata de ziua precedenta, informeaza un comunicat al Inspectoratului General al Politiei de Frontiera (IGPF). „In data de 25.04.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania…

- Aproximativ 11.000 de cetateni ucraineni au intrat in Romania in ultimele 24 de ore, in scadere cu 13,9- fata de ziua precendenta, potrivit Politiei de Frontiera. "In data de 18.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 67.621 de persoane,…