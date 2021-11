Atacul pandemiei asupra noii generații: Ce se întâmplă cu creativii României? Industriie creative au fost puternic lovite de pandemie, la nivel global. Vorbim despre un domeniu dependent de interacțiunea umana, adica exact ceea ce e „atacat” de aproape doi ani de Covid. Incercarile nu au lipsit, dar e greu sa faci așa ceva tot timpul online, tocmai de aceea tinerii care activeaza pe aceasta arie nu pot spune ca s-au simțit ori se simt foarte confortabil. Mai ales in Romania, industriile creative fiind destul de vitregite și in „vremuri normale” . O analiza interna realizata luna aceasta in comunitatea DIPLOMA de catre The Institute, releva faptul ca peste 70% dintre creativi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

