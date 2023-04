Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 100 de persoane, inclusiv femei și copii, au fost ucise dupa ce junta militara din Myanmar a bombardat marți comuna Kant Balu din regiunea Sagaing, a declarat presei guvernul din umbra al administrației destituite.Atacul s-a soldat cu "pierderea a zeci de civili nevinovați și ranirea…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a sosit intr-o vizita in Ucraina, a anunțat, miercuri, 8 martie, reprezentantul sau Stephane Dujarric, raspunzand la o intrebare a agenției de presa Dpa. Potrivit lui Dujarric, secretarul general al ONU a sosit la Kiev in noaptea de marți spre miercuri. In…

- Purtatorul de cuvant al lui Guterres, Stephane Dujarric, a informat marti ca „secretarul general tocmai a ajuns in Polonia, in drum spre Ucraina”, unde va face demersuri pentru continuarea acordului „in toate aspectele acestuia” si „alte chestiuni pertinente”.

- Antonio Guterres a cerut tarilor bogate un ajutor de aproximativ 500 de miliarde de dolari pe an pentru cele mai sarace tari de pe planeta, „blocate in cercuri vicioase care fac dezvoltarea dificila, daca nu imposibila”. Potrivit acestuia, „dezvoltarea economica este dificila atunci cand tarile nu au…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a sosit in Irak pentru prima sa vizita in ultimii sase ani cu scopul de a „sprijini eforturile” catre pace, a anuntat marti la New York purtatorul sau de cuvant, Stephane Dujarric, citat de AFP. „Secretarul general este acolo pentru a reafirma angajamentul…

- Un tribunal din orasul Koln, vestul Germaniei, a condamnat un barbat la 14 ani si sase luni de inchisoare pentru abuz impotriva copiilor, fapte savarsite in timp ce acesta lucra ca babysitter in perioada 2005-2019 in orasul Wermelskirchen, relateaza dpa.

- Doua seisme puternice au zguduit luni, 6 februarie, Turcia. Primul cutremur de 7,8 grade pe scara Richter a avut loc la ora 4.17 dimineața, la adancimea de 17,9 de kilometri, in partea de sud a țarii, in provincia Gaziantep . Al doilea seism, de 7,5 grade s-a produs la o distanța de circa 100 de kilometri…

- Constructorul auto american Ford Motor Co. intentioneaza ca, pana la mijlocul lunii februarie, sa ia o decizie finala cu privire la cate locuri de munca vor fi eliminate in Europa, a declarat marti un purtator de cuvant de la sindicatul german IG Metall, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Reprezentantii…