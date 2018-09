Stiri pe aceeasi tema

- Sute de mii de clienti ai companiei British Airways au fost victimele hackerilor. Datele financiare a peste 380 de mii de oameni au fost furate, dupa cel mai mare atac informatic asupra operatorului britanic. Directorul companiei a promis compensatii tuturor celor afectati.

- Site-ul Primariei București a fost vineri dimineața ținta unui atac informatic, la rubrica cu comunicatele de presa aparand celebrul mesaj ”M..E PSD!”, pe rețelele de socializare aparand mai multe imagini in acest sens, informeaza Hotnews. Problema a fost rezolvata la ...

- Site-ul PMB este din nou activ, iar cele doua comunicate publicate de hackeri au disparut. Primul mesaj a fost șters, insa la scurt timp a aparut un al doilea. Pentru ca hackerii republicau mesajul de fiecare data cand acesta era șters, cel mai probabil administratorii site-ului PMB l-au suspendat temporar,…

- Atacul a fost raportat in cartierul Aradul Nou, din municipiul Arad, unde doi barbati mascati ar fi intrat in casa unei femei de 49 de ani prin escaladarea gardului. Usa locuintei nu era incuiata, iar femeia ar fi fost atacata si legata. Hotii au reusit sa plece din locuinta femei cu aproximativ…

- Președintele clubului Sticla Arieșul Turda, Gicu Tothazan, a reușit sa-l convinga pe Stelian Gherman sa se alature noului proiect fotbalistic al Turzii, dupa ce echipa a reușit promovarea in Liga 3, la capatul unui sezon de excepție, in care nu a cunoscut infrangerea. Read More...

- In urma cu doua zile, profesorul iesean Doina Azoicai a fost achitata definitiv de judecatori intr-un dosar in care procurorii DNA au acuzat-o de luare de mita. Daca achitarea intr-un dosar DNA a devenit o non-stire, faptul ca presupusa mita luata de femeie era un ceainic si o tava din cupru este ceva…