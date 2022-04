Atacul informatic asupra unor site-uri guvernamentale ale României, revendicat de hackeri pro-ruși De regula, aceste atacuri se realizeaza prin suprasolicitarea unui sistem informatic cu cereri de date, sistemul in cauza fiind in imposibilitatea de a livra serviciile pe care le oferea in mod normal.Din datele obținute pana in prezent, a rezultat faptul ca atacurile informatice in cauza au fost revendicate de o grupare infracționala cunoscuta in mediul online cu denumirea KillNet. Astfel, pe canalul aparținand acestei grupari (killnet_official) de pe platforma Telegram a fost publicat un anunț prin care sunt promovate atacurile DDOS in cauza.Sesizarea a fost inaintata catre D.I.I.C.O.T. – Structura… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

