Stiri pe aceeasi tema

- Armata Romana a ieșit in patrulare pe strazile din București, in contextul starii de urgența, de astazi de la ora 12:00 intrand in vigoare masuri mult mai restrictive in lupta contra noului coronavirus. Mai multe Humvee au aparut in centrul capitalei, in Piața Unirii. Autoritațile spun ca nu exista…

- O firma romaneasca din Craiova a donat, marti, zeci de aparate pentru igienizarea spațiilor publice. Aparatele au ajuns la mai multe institutii publice din Dolj, anunța MEDIAFAX.60 de atomizoare și aparate de stropit, care pana acum erau folosite in domeniul agriculturii , au fost donate,…

- Un barbat a fost agresat de un vecin dupa ce a iesit din autoizolare. El a venit din Italia in data de 2 martie 2020, a aterizat pe Aeroportul din Craiova, iar acolo autoritatile i-au recomandat sa se autoizoleze la domiciliu pentru urmatoarele 14 zile, scrie gazetavalceana.ro. Azi insa omul nu a mai…

- Gabriela Firea a reactionat intr-o interventie telefonica la emisiunea lui Victor Ciutacu. "Nu-i raspund asa cum ar merita domnului premier demis, pentru ca suntem intr-o situatie dificila la nivel national. Ma fac ca nu am auzit acele cuvinte. Am colaborat foarte bine cu Arafat, Streinu-…

- Asemenea partidei din Cupa cu U. Craiova, meciul cu "cainii" a avut un deznodamant dramatic, victoria fiind decisa in ultimele minute de joc. Cele trei puncte au fost sarbatorile cum se cuvine de jucatori si staff in vestiar, dar cel mai cantat refren nu a fost "Iasule mandra cetate", ci "Sa vina banii…

- Ministerul Apararii Nationale a postat pe pagina de Facebook a instituția filmarea unui moment impresionant: un soldat roman intors din Afganistan, isi reintalneste fiul. Plutonierul Ovidiu Boboc a fost plecat pe frontul din Afganistan timp de sase luni, dar asta a facut doar ca momentul intoarcerii…

- Minela Calinescu, medic ginecolog la Spitalul Judetean de Urgenta din Slatina, se afla de aproximativ o luna in coma la spitalul din Craiova, unde a dat nastere copiilor sai, un baiat si o fata.

- Desi calendaristic suntem in plina iarna, temperaturile de sambata, 1 februarie, nu reflecta anotimpul rece. Sambata s-au inregistrat 20 de grade la Calafat, judetul Dolj. A inflorit magnolia. Natura nu simte ca este iarna. Astfel ca florile primjaverii si-au facut aparitia. Ghioceii sunt in floare.…