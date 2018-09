Stiri pe aceeasi tema

- Mercedes-Benz va prezenta marti, la Stockholm, mult-asteptatul sau SUV electric, EQC, marcand inceputul atacului german impotriva dominatiei Tesla pe piata automobilelor premium care functioneaza pe baza de baterie, relateaza Reuters.Mercedes-Benz, divizie a grupului Daimler, grupul BMW si…

- In cadrul targului IFA de la Berlin, sud coreeni de la Samsung au anunțat cele mai noi televizoare cu rezoluție 8K. Noile modele QLED sunt disponibile in versiuni de 65, 75, 82 și 85 de inchi și au o luminozitate de pana la 4.000 de niți. Ele se vor gasi in magazine sub numele de Q900R. Televizoarele…

- Statele Unite ale Americii au facut marți publice noile sancțiuni impuse impotriva unor persoane fizice si juridice din Rusia dar si alte tari. Restricțiile economice si personale sunt aprobate in cadrul programului american indreptat impotriva activitații cibernetice rauvoitoare, dar si pentru incalcarea…

- "Cand vrem sa negociem taxe vamale, de exemplu la masini, avem nevoie de o pozitie comuna europeana si inca lucram la asta", a declarat Merkel.Luna trecuta, Donald Trump a amenintat ca va introduce tarife vamale de 20% pentru toate importurile de autoturisme din UE, declaratii care au dus…

- Uniunea Europeana va raspunde daca Statele Unite vor majora taxele vamale pentru automobilele fabricate in blocul comunitar, a declarat un oficial al Comisiei Europene, aceasta fiind cea mai recenta reactie in conflictul comercial care escaladeaza, transmite Reuters. Presedintele american…

- Constructorii auto Volkswagen AG si Ford Motor Co au anuntat marti ca discuta o alianta strategica, cei doi producatori precizand ca exploreaza mai multe proiecte privind dezvoltarea in comun a unei game de vehicule utilitare, transmite Reuters. Într-un comunicat de presă comun publicat marţi…