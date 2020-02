Stiri pe aceeasi tema

- O mașina a accidentat mai multe persoane care participau la un carnaval in Germania, in orașul Volkmarsen. Conform poliției, 58 de oameni au fost raniți, 18 dintre aceștia fiind copii, transmite Agerpres.„Exista 18 copii printre victime (…) 35 de persoane sunt in tratament spitalicesc si alte 17 sunt…

- Un barbat inarmat suspectat ca ar fi impuscat mortal 11 persoane in doua baruri de narghilea din localitatea Hanau din sud-vestul Germaniei si-a exprimat opiniile de extrema dreapta intr-o scrisoare-confesiune pe care acesta a lasat-o, informeaza joi cotidianul german Bild, potrivit Reuters, citat…

- Germania a sfidat razboiul comercial al lui Trump. Cea mai mare economie a UE a terminat anul cu cel mai ridicat excedent de cont curent la nivel global Germania a inregistrat si in 2019 cel mai ridicat excedent de cont curent la nivel global, in pofida escaladarii tensiunilor comerciale, o estimare…

- Sase persoane au fost ucise vineri intr-un atac armat la Rot am See, in sud-vestul Germaniei, scrie presa germana, iar politia anunta ”ca se pare ca” mai multe persoane au fost ucise, relateaza Reuters, AFP si The Associated Press.