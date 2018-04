Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a cerut Statelor Unite sa nu aplice lovituri militare impotriva Siriei, dupa ce dezbaterile din Consiliul de Securitate al ONU asupra propunerilor privind investigarea presupusului atac cu arme chimice din apropierea Damascului au intrat in impas. Ambasadorul rus la ONU, Vasili Nebenzia, și-a…

- Inaugurarea sistemului antibalistic al Aliantei Nord-Atlantice din Polonia va fi amanata doi ani, pana in 2020, a anuntat joi seara Ministerul polonez al Apararii. Din cauza unor probleme tehnice, inaugurarea sistemului antiracheta din Polonia va fi amanata doi ani, pana in 2020, a comunicat…

- Agenția Bloomberg, prin vocea expertului Eugene Rumer, anunța ca "Vladimir Putin ar putea incerca sa lanseze noi actiuni politice si militare in tari din Europa de Est, dupa ce a declarat din nou victoria in Siria si in perspectiva unui nou mandat"."Va amintiti momentul in care Vladimir Putin…

- Rusia a recunoscut marti ca 'zeci' de cetateni rusi au fost raniti la inceputul lunii februarie in urma loviturilor americane in Siria, insistand ca acestia nu apartin armatei regulate ruse, relateaza AFP. "Recenta confruntare militara, la care nici militari si nici echipamente rusesti nu au participat…

- Un atac cu bomba s-a produs, marți, la o cladire diplomatica rusa din Damasc. Potrivit Ministerului de Externe rus, nu au fost inregistrate victime, dar pagubele materiale sunt insemnate, scrie Reuters. Intr-un comunicat de presa al Ministerului de externe din Rusia se arata ca: ”Nu sunt pierderi. Cladirea…

- Rusia arunca cu acuzatii in toate directiile in incercarea de a descifra cine anume a atacat baza aeriana Khmeimim si baza navala Tartus din Siria cu ajutorul unor drone improvizate, ghidate de dispozitive GPS - in ceea ce pare a fi primul atac coordonat de acest tip din istorie.