Muzicianul american David Crosby a murit, la 81 de ani. El a fost chitarist in trupa rock "The Byrds", in anii 1960. Ulterior, s-a bucurat de succes comercial ca membru al grupului folk-rock Crosby, Stills & Nash, scrie Rador.

Aproximativ 25 de milioane de locuitori din statul american California sunt, in continuare, sub alerta de inundatii, in conditiile in care o noua furtuna de iarna se deplaseaza treptat catre sud, treansmite Rador.

Cea mai recenta furtuna din Pacific a adus ploi torentiale si rafale de vant distrugatoare in statul american California, marti, la o zi dupa ce riscul crescut de inundatii si alunecari de teren a condus la evacuarea a mii de locuitori si a provocat pene de curent pe arii extinse, transmite Reuters.

Un barbat de 42 de ani din statul american Utah a impușcat șapte membri ai familiei sale, inclusiv cinci copii cu varste cuprinse intre 4 și 17 ani, apoi s-a sinucis.Masacrul i-a devastat pe locuitorii micului oraș Enoch City, au declarat oficialii locali, joi, informeaza Rador.

Un comitet congresional din SUA a publicat declaratiile fiscale pe sase ani ale fostului presedinte Donald Trump dupa ce acesta a incercat ani de zile sa le tina secrete, informeaza BBC, relateaza Rador.

Guvernul va solicita anul viitor Comisiei Europene majorarea plafonului pana la care pot fi acordate ajutoare de stat companiilor romanești care vor sa iși creasca exporturile, precum și extinderea perioadei in care acestea pot fi acordate, anunța Rador.

Fostul congresmen american David Rivera a fost arestat, luni, sub acuzatia de conspiratie la spalare de bani si actiuni ilegale ca agent al guvernului venezuelean, conform rechizitoriului si unui oficial american, anunța Rador.

Un cetatean american a decedat la Bagdag, a confirmat, joi, Departamentul de Stat al SUA, la o zi dupa ce Politia din Irak a comunicat ca un american a fost ucis in timpul unei tentative de rapire esuate, informeaza Reuters, citata de Rador.