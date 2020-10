Stiri pe aceeasi tema

- Un profesor de istorie la colegiul-liceu Bois d'Aulne a fost decapitat, vineri, linga Paris, dupa ce, de curand, le-a aratat elevilor sai caricaturi cu Profetul Mohamed, in timpul unei ore de libera exprimare. Acestea au fost publicate de revista satirica Charlie Hebdo.In jurul orei 17:00,…

- Franta este „în razboi contra terorismului islamic”, a declarat ministrul de interne francez Gerald Darmanin duminica, la doua zile dupa un atac cu arma alba comis la Paris în apropierea fostului sediu al saptamânalului satiric Charlie Hebdo si soldat cu doi raniti, relateaza…

- Suspectul, un tanar in varsta de 18 ani nascut in Pakistan si sosit in Franta in 2017, ”isi asuma fapta pe care o plaseaza in contextul republicarii caricaturilor cu profetul Mohamed de catre revista de satira Charlie Hebdo, situație pe care nu a suportat-o”, a confirmat o sursa din preajma anchetatorilor,…

- Atacul cu arma alba de vineri din Paris a fost ”in mod clar un act de terorism islamist”, a spus ministrul francez de Interne. Vineri seara, alte cinci persoane au fost arestate preventiv. Suspectii, barbati, au fost retinuti in timpul unei razii in suburbia pariziana Pantin. In prezent, in custodia…

- Un atac cu arma alba a avut loc vineri la Paris, in apropiere de fostul sediu al revistei de satira Charlie Hebdo, care a fost tinta unui atentat in ianuarie 2015, relateaza AFP, Reuters si dpa. Mai multe persoane au fost ranite in acest atac cu maceta ale carui circumstante nu sunt clare inca. O sursa…

- Rectorul Marii Moschei din Paris, Chems-Eddine Hafiz, si-a exprimat dorinta, intr-un editorial aparut sambata, ca Charlie Hebdo „sa continue sa recurga la arta sa” si si-a explicat decizia de a urmari in justitie, in 2006, publicatia satirica ce publicase caricaturi cu profetul Mahomed, relateaa AFP,…

