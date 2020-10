Atacul de la Nisa: Poliția a arestat un al treilea bărbat Un al treilea barbat, un apropiat al unui suspect interpelat vineri seara, a fost arestat în cadrul anchetei asupra atacului cu cutitul din bazilica din Nisa (sud-estul Frantei), care a facut trei morti, a anuntat sâmbata o sursa judiciara, citata de France Presse și Agerpres.

Barbatul, în vârsta de 33 de ani, a fost prezent în timpul perchezitiei politiei vineri seara la domiciliul celui de-al doilea suspect banuit ca ar fi fost în contact cu agresorul cu o zi înainte de incident. "Încercam sa clarificam rolul sau în toate acestea",… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un al treilea barbat, un apropiat al unui suspect interpelat vineri seara, a fost arestat in cadrul anchetei asupra atacului cu cutitul din bazilica din Nisa (sud-estul Frantei), care a facut trei morti, a anuntat sambata o sursa judiciara, citata de France Presse, potrivit AGERPRES.Barbatul,…

- Un barbat a fost arestat pentru ca a postat online fotografia uneia dintre cele trei victime ale atacului sangeros in biserica din Nisa (sud-est), informeaza AFP, citand o sursa de pe langa Parchet, care a confirmat ca acesta a deschis o ancheta. Barbatul este suspectat ca ar fi la originea publicarii…

- Un barbat a fost arestat vineri pentru ca a postat online fotografia uneia dintre cele trei victime ale atacului sangeros in biserica din Nisa, informeaza AFP, citand o sursa de pe langa Parchet, care a confirmat ca acesta a deschis o ancheta, citate de Agerpres.Barbatul este suspectat ca ar fi publicat…

- Un barbat in varsta de 47 de ani, suspectat ca s-a aflat in contact cu atacatorul - Brahim Aioussaoi, un tunisian in varsta de 21 de ani, care a sosit in Franta la 9 octombrie din Italia - care a ucis trei persoane in Bazilica Notre-Dame-de-l'Assomption de la Nisa, a fost plasat in arest preventiv joi…

- Un atacator înarmat cu un cutit a ucis joi trei persoane, inclusiv o femeie care a fost decapitata, la o biserica din Nisa, oras din sudul Frantei, a informat politia, într-un incident descris de primarul orasului de la Marea Mediterana, Christian Estrosi, drept terorism, transmite Reuters.…

