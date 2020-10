Mai multe atacuri pe teritoriul tarii sunt posibile in contextul in care Franta este angajata intr-un ''razboi impotriva ideologiei islamiste'', a declarat vineri ministrul afacerilor interne francez Gerald Darmanin, informeaza Reuters. ''Suntem intr-un razboi contra unui inamic care se afla atat in interior, cat si in exterior'', a declarat Gerald Darmanin pentru postul de radio RTL. ''Trebuie sa intelegem ca au fost si vor exista alte evenimente precum aceste atacuri teribile'', a adaugat ministrul francez. Un barbat tunisian, care striga 'Allahu…