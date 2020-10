Ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, a lansat joi un 'mesaj de pace lumii musulmane', subliniind ca Franta este 'tara tolerantei, nu a 'dispretului sau respingerii', dupa un nou atentat islamist, soldat cu trei morti la Nisa, transmite AFP. 'Nu ascultati vocile care incearca sa alimenteze neincrederea. Sa nu ne lasam prinsi in extremismele unei minoritati de manipulatori', a spus Le Drian in Adunarea Nationala. La doua saptamani dupa ce un profesor a fost decapitat in regiunea pariziana de un islamist de origine cecena, un atentat care a socat Franta, joi…