Atacul de la Nisa: Autorul atacului este un tunisian de 21 de ani venit din Italia

- UPDATE – Barbatul care a decapitat o femeie si a ucis alte doua persoane in atacul de joi dintr-o biserica din Nisa este un cetatean tunisian in varsta de 21 de ani, sustin surse din politie si respectiv surse apropiate de dosar citate de Reuters si AFP. Barbatul a intrat in Franta din Italia, din insula…

- Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie, susține ca un lockdown ar stabiliza situația epidemiologica, insa este o decizie dificil de luat ținand cont de faptul ca o intrerupere pentru o perioada a activitaților afecteaza puternic viața sociala și economica a țarii. Prezent…

- „E foarte periculos. Nu e clar încotro ne îndreptam”, scria colonelul Mustafa Kemal, cunoscut ulterior drept Atatürk, adica parintele Turciei, într-o scrisoare din vara lui 1914.Germania tocmai invadase Belgia, iar Imperiul Otoman, care încheiase alianța…

- Locotent-colonelul activa la o baza NATO din Italia și a fost reținut de contraspionajul francez pe 21 august, cand se pregatea sa revina in Italia dupa o vacanța petrecuta in Franța, potrivit presei franceze.Un ofițer francez de la o baza NATO din Italia a fost reținut sub acuzarea de spionaj in favoarea…

- Grecia, Franta, Italia si Cipru urmeaza sa efectueze un exercitiu militar comun de miercuri pana vineri in estul Mediteranei, unde tensiunile dintre Atena si Ankara au crescut recent, a anuntat Ministerul Apararii elen, citat de France Presse.

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca doreste sa organizeze summitul G7 dupa alegerile prezidentiale din Statele Unite din noiembrie, reafirmandu-si de asemenea intentia de a include si alti lideri, relateaza marti France Presse, potrivit Agerpres."Sunt mult mai inclinat sa…

- Vineri, 7 august, la ora 23:45, in cadrul TIFF, primul festival european care a reușit sa se mobilizeze și sa reia vizionarile cu public, va fi proiectat documentarul Colectiv. Locul ales este club Transilvania, in aer liber, cu masuri de siguranța sanitara.Echipa filmului va fi prezenta pentru a dialoga,…