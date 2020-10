Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul, in varsta de 33 de ani, a fost prezent in timpul perchezitiei politiei vineri seara la domiciliul celui de-al doilea suspect banuit ca ar fi fost in contact cu agresorul cu o zi inainte de incident. "Incercam sa clarificam rolul sau in toate acestea", a precizat sursa judiciara. A doua persoana,…

- Un presupus militant islamist a fost impuscat de agenti de politie, joi la pranz, in orasul francez Avignon, dupa ce a atacat un grup de persoane, noteaza Mediafax.Un individ inarmat cu un cutit a vrut sa atace mai multe persoane, inclusiv agenti de politie, pe o strada din orasul Avignon.…

- O echipa pirotehnica a Serviciului Roman de Informatii se afla la Ministerul Transporturilor, dupa ce autoritatile au fost alertate cu privire la existenta unui bagaj suspect in curtea MT, informeaza SRI. Potrivit sursei citate, actiunea a fost demarata in urma unui apel la 112, in jurul…

- Este alerta la sediu Ministerului Transporturilor, unde a fost sesizat prin apel la 112 un pachet suspect. Zona a fost impanzita de echipaje de pirotehniști și polițiști.Alarma a fost data, marți, in jurul orei 11, o persoana a sunat la 112 și a anunțat un pachet suspect in curtea instituției, imediat…

- O echipa pirotehnica a Serviciului Roman de Informații a ajuns in perimetrul respectiv si se intreprind masurile specifice pentru astfel de situatii. "Astazi, in jurul orei 11.00, prin apel 112 a fost sesizat faptul ca in zona porții de acces spre cladirea, Ministerului Transporturilor se…

- Un fost colocatar al principalului suspect in atacul cu arma alba comis vineri la Paris, in apropierea fostei redactii a saptamanalului Charlie Hebdo, a fost plasat in arest in noaptea de vineri spre sambata, a declarat o sursa judiciara pentru AFP. Potrivit postului BFMTV, arestarea a…

- Un iesean in varsta de 42 de ani a fost prins de politistii clujeni la Sibiu, dupa ce ar fi sustras 10.000 de euro dintr-un autoturism de transport persoane, potrivit news.ro. "Politistii din cadrul Politie municipiului Dej au retinut pentru 24 de ore un barbat in varsta de 42 de ani, din municipiul…