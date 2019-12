Atacul de la Londra: Un imigrant polonez si un condamnat pentru crima, printre eroii care s-au luptat cu teroristul

Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul a inșfacat un corn de narval pentru a se lupta cu teroristul care a atacat cu un cuțit, vineri, cinci oameni pe Podul Londrei. Este un bucatar polonez și lucra in cladirea Fishmongers' Hall, aflata in partea de nord a London Bridge. Poliția metropolitana a dezvaluit ca autorul atentatului…

- Barbatul care, ieri, a atacat oamenii pe podul Londrei iar pe doi dintre ei i-a injunghiat mortal a fost inchis pentru terorism si eliberat. Purta dispozitiv de monitorizare dar asta nu l-a impiedicat sa comita un masacru. Atacul ar putea fi razbunarea lui pentru uciderea lui al-Bagd-adi, cred expertii,…

- Unul dintre barbații care au intervenit vineri seara, in timpul atacului terorist de pe London Bridge, este un criminal condamnat pe viața care, intamplator, chiar in acea zi era intr-o permisie!James Ford, in varsta de 42 de ani, a fost condamnat pe viața in 2004, fara posibilitatea de eliberare in…

- Politia britanica ''nu cauta in mod activ'' alti suspecti in legatura cu atacul de vineri de la Londra, in care doi oameni au fost injunghiati mortal si alti trei au fost raniti, a anuntat intr-un comunicat difuzat sambata seful diviziei antiteroriste a politiei londoneze, Neil Basu,…

- Cel puțin doua persoane au fost ucise și alte trei au fost ranite, vineri, la Londra, în urma unui atac cu arma alba comis pe London Bridge. Atacatorul a fost împușcat mortal de poliție, care trateaza incidentul drept unul "terorist", relateaza presa internaționala.22.30 Atacul…

- Presedintia Statelor Unite a condamnat, vineri seara, atacul comis in centrul orasului Londra, anuntand sustinere pentru Marea Britanie, informeaza site-ul agentiei Reuters, potrivit MEDIAFAX."Presedintele Donald Trump a fost informat despre atacul comis pe Podul Londrei si monitorizeaza situatia",…

- Stare de alerta in Marea Britanie. Podul din Londra a fost evacuat dupa ce mai multe focuri de arma s-au auzit in mulțime. Polițiștii au impușcat un suspect. Poliția a oferit primele informații despre incident.