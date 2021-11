Stiri pe aceeasi tema

- Premierul irakian Moustafa al-Kazimi a scapat ''nevatamat'' dintr-o ''tentativa de asasinat esuata'' care a avut loc in noaptea de sambata spre duminica cu o ''drona capcana'' asupra resedintei sale in Zona Verde din Bagdad, a anuntat biroul premierului, relateaza AFP.

- ”Trei rachete Katiusa au cazut in cartierul Mansur din Bagdad”, a declarat o sursa de securitate pentru AFP, sub acoperirea anonimatului.Zona Verde, unde se afla cladirile guvernamentale irakiene si Ambasada SUA, este adiacenta cartierului Mansur. Atacul, primul asupra Bagdadului din iulie, nu a fost…

