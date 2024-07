Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Dolj a dispus, vineri, internarea intr-un centru de detenție pentru 15 ani a unui tanar de 18 ani, acuzat ca a injunghiat doi tineri. Atacul a avut loc pe 27 iunie 2023, pe una dintre aleile Gradinii Botanice din Craiova. O copila de 14 ani a murit in scurt timp, in Gradina Botanica. Prietenul…

- Renato Usatii și-a realizat promisiunea data la 1 iunie și a transferat cate 10 mii de euro pentru studiile celor trei copii ai ofițerului Igor Ciofu, omorat acum un an in atacul de la Aeroportul Chișinau. Președintele Partidului Nostru s-a intalnit, in acest weekend, cu familia lui Igor Ciofu.

- Un nou termen in dosarul accidentului cumplit de la 2 Mai, din august anul trecut, in urma caruia doi tineri – Roberta și Sebastian (Sebi) – au murit, este programat sa aiba loc vineri, 7 iunie, la Judecatoria Mangalia. Dosarul lui Vlad Pascu, șoferul care a provocat accidentul de la 2 Mai in urma caruia…

- Se anunța o noua zi incarcata de emoții pentru familiile victimelor accidentului de la 2 Mai, produs de catre Vlad Pascu, vara trecuta, tragedie soldata cu decesul a doi tineri: Roberta și Sebatian (Sebi). Un nou termen in dosarul accidentului de la 2 Mai, in care Vlad Pascu este judecat dupa ce, aflandu-se…

- Prim-adjunctul reprezentantului permanent al Rusiei la ONU, Dmitri Polianski, a declarat ca escaladarea conflictului dintre Iran și Israel ar putea duce la o noua criza acuta in regiunea Orientului Mijlociu.

- Perspectiva unui razboi regional major in Orientul Mijlociu atarna in balanța duminica dimineața, cand cabinetul de razboi al lui Benjamin Netanyahu urmeaza sa se intalneasca pentru a decide raspunsul Israelului la atacul Iranului cu drone și rachete.

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, i-a numit pe liderii Statelor Unite, Marii Britanii Franței și Germaniei complici in atacul de la Crocus City Hall, in spatele caruia se afla Ucraina, dupa cum afirma autoritațile ruse. Intr-o postare in limba engleza pe X (fostul…

- In 2020, Inalta Curte de Casație și Justiție restituise la Parchetul Militar rechizitoriului din Dosarul Mineriadei din iunie 1990. Dosarul Mineriadei fusese trimis in judecata in luna iunie 2017 și a stat trei ani in camera preliminara.13 persoane, in frunte cu Ion Iliescu, Petre Roman, Gelu Voican…