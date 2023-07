Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Poliției de frontiera anunța organizarea unor cursuri de instruire antiterorista pentru polițiștii de frontiera, in urma tragicului atac care a avut loc pe teritoriul Aeroportului Internațional Chișinau soldat cu moartea a doi ofițeri , a anunțat șeful poliției de frontiera Rosian Vasiloi.…

- Rustam Așurov, cetațeanul din Tadjikistan care a ucis doua persoane la Aeroportul Internațional Chișinau , nu a fost membru al organizațiilor teroriste și nu a fost anunțat in cautare internaționala. Informația a fost confirmata pentru Deschide.MD de catre Centrul comunicare și relații publice al Serviciului…

- Atacul armat produs in data de 30 iunie pe Aeroportul Internațional Chișinau (AIC), in urma caruia și-au pierdut viața doi angajați ai AIC, Serghei Muntean și Igor Ciofu, a lasat un ecou profund in societatea noastra. Cetațenii cred ca ceea ce s-a intimplat in ziua nefasta de 30 iunie ar trebui sa ne…

- Ziua de 4 iulie 2023 este zi de doliu național in Republica Moldova, in memoria a doi ofițeri care au fost uciși la aeroportul internațional din Chișinau. Un terorist i-a impușcat mortal pe Serghei Muntean și pe Igor Ciofu. Incidentul s-a produs in ziua de 30 iunie 2023. Muntean era polițist de frontiera…

- 4 iulie 2023 este zi de doliu național in Republica Moldova, pentru comemorarea victimelor atacului armat care a avut loc pe Aeroportul Internațional Chișinau, pe 30 iunie 2023, informeaza TV8.md.In aceasta zi, in toate localitatile din țara, precum și in misiunile diplomatice și consulare ale Republicii…

- Un polițist de frontiera de 31 de ani și un ofițer pensionat al Serviciului de Protectie si Paza de Stat, acum inspector de securitate pe aeroport, de 41 de ani, au fost uciși vineri cand un barbat a deschis focul in Aeroportul din Chișinau, dupa ce i s-a refuzat accesul in Republica Moldova.Ministerul…

- Pe Aeroportul Internațional Chișinau, oamenii au inceput sa puna lumanari in memoria celor doi angajați ai AIC, impușcați astazi de catre un cetațean din Tadjikistan. Cei doi, care și-au pierdut viața in urma incidentului produs in dupa-amiaza zilei de astazi sint Serghei Muntean, de 31 de ani, polițist…