- Incidentul din Berlin, in care o persoana și-a pierdut viața și alte șase au fost grav ranite, a fost act terorist. La aceasta concluzie au ajuns anchetatorii, dupa ce au gasit o scrisoare de revendicare a șoferului criminal, care a intrat in plin in pietoni.

- Hypercarul SF90, cunoscut ca fiind „cea mai rapida mașina a deceniului”, a zdrobit complet vehiculele staționate in doar cateva secunde. Accidentul groaznic petrecut pe Hagley Road, in Birmingham, a fost incredibil de bine surprins de camerele de supraveghere aleu unui locuitor. Clipul demn de reținut…

- Poliția franceza a deschis focul asupra unei mașini chiar in centrul Parisului. Doua persoane au fost impușcate mortal la un punct de control de la unul dintre cele mai vechi poduri din Paris, Pont Neuf, duminica noaptea. Șoferul mașinii a refuzat sa opreasca la somația polițiștilor, accelerand, astfel…

- Incidentul cu mașina care s-a izbit in porțile Ambasadei Rusiei la București și cu șoferul mașinii care și-a dat foc poate fi numit de fapt un atac terorist. Despre acest lucru a declarat ambasadorul Rusiei in Romania, Valeri Kuzmin, transmite TASS. Ambasadorul a anunțat, de asemenea, ca șoferul a incarcat…

- Cel puțin persoane au murit dupa ce o mașina a intrat in mulțimea de oameni stransa la un carnaval in orasul Strepy-Bracquegnies, din sudul Belgiei, la primele ore ale diminetii. Soferul a fost prins in timp ce incerca sa fuga, au transmis autoritațile locale.