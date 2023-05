Stiri pe aceeasi tema

- In opinia analistilor de la Institutul pentru Studiul Razboiului , Guvernul Rusiei este cel care a organizat in noaptea de marti spre miercuri atacul cu drone deasupra complexului Kremlinului din centrul Moscovei, de care acuza Ucraina, potrivit EFE.

- Cum arata acoperișul Kremlinului dupa `atacul` cu drone. Ce s-a constatatDoua drone au explodat, miercuri, in apropiere de cupola Palatului Senatului de la Moscova. Una dintre explozii se pare ca a avut loc chiar pe cupola, dupa cum se poate vedea și in imaginile realizate de agenția Anadolu.…

- Rusia cere „eliminarea” lui Zelenski, dupa presupusul atac de miercuri, 3 mai, cu drone ucrainene asupra Kremlinului. Acuzațiile Moscovei au starnit ironia președintelui Ucrainei, care a transmis public ca nu ar face decat sa risipeasca arme daca ar planui asasinarea lui Vladimir Putin. VIDEO Rusia…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a declarat miercuri ca a vazut rapoartele despre atacul cu drone asupra Kremlinului, insa „nu le poate confirma sub nicio forma”, transmite preasa romana , cu referire la CNN.

- Ucraina este acuzata de Rusia ca a atacat cu drone Kremlinul, cu scopul de a-l ucide pe președintele Vladimir Putin. Atacul ar fi avut loc noaptea trecuta, iar pe rețelele de socializare din Rusia au circulat imagini cu fumul care se ridica deasupra Kremlinului.

- Ucraina a negat ca a incercat sa-l asasineze pe președintele Federației Ruse, Vladimir Putin in timpul unui atac cu drone care a avut loc in timpul nopții asupra reședinței sale oficiale din Moscova.