Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce, duminica-dimineata, politistii din Caracal au dus la sectie un tanar care a talharit lucratoarea dintr-o sectie de jocuri,suspectul a reusit sa fuga de sub nasul polisistilor.

- Polițiștii l-au gasit, luni, pe vietnamezul in varsta de 30 de ani cautat dupa ce și-a omorat la beție colegul de munca, tot vietnamez, prin injunghiere cu un cuțit din casa. Vietnamezul a fost prins in spatele unui supermarket din sectorul 6, potrivit Antena 3. Suspectul se plimba cand a fost gasit…

- Potrivit sursei citate, politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Satu Mare au desfasurat o actiune pe raza municipiului Baia Mare pentru destructurarea unei grupari specializate in comercializarea de droguri de risc. "S-a efectuat o actiune de prindere in flagrant,…

- Un barbat a fost prins in flagrant de polițiștii de la Biroul Județean Transporturi, in timp ce sustragea bunuri dintr-un autoturism parcat pe Bulevardul Garii din Brașov. Tanarul, in varsta de 28 de ani, a fost depistat la scurt timp dupa ce ar fi sustras dintr-un autoturism bunuri in valoare de aproximativ…

- Operațiune incheiata cu succes, azi noapte, de polițiștii de la ”Crima Organizata” din Timișoara – aceștia au capturat o cantitate importanta de droguri. Avand informații despre o livrare care urma sa aiba loc, polițiștii de la ”Antidrog” au oprit o mașina care venea din Olanda. Cand au verificat mașina,…

- Presa din Olanda relateaza despre cazul din Dambovita, acolo unde o fetita a fost omorata de un cetatean olandez, dupa ce a rapit-o de pe strada, la distanta mica de casa ei. Politistii straini colaboreaza cu cei din Romania pentru a-l prinde pe suspectul principal, care, sambata, a reusit sa plece…

- Un tanar de 23 de ani din localitatea Odobesti, judetul Dambovita, este acuzat de tentativa de omor dupa ce a atacat cu un cutit un alt barbat, pe o strada din localitate. Suspectul a fost retinut, potrivit Agerpres.”In cursul serii de 14 septembrie, politistii din cadrul Politiei Orasului…

- Politistii de investigatii criminale din Roman au prins un barbat in varsta de 42 ani, din localitate, pe numele caruia autoritatile judiciare din Germania au emis un mandat de arestare european. Purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, agentul Dimitrie Mocanu, a declarat presei ca barbatul este suspectat…