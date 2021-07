Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineata, politistii Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate si procurorii D.I.I.C.O.T. ndash; Structura Centrala au efectuat 13 perchezitii domiciliare, in municipiul Bucuresti si in judetul Arad, la locuintele unor persoane banuite de savarsirea infractiunii de trafic de droguri…

- Ioan Tau, un fost polițist din Cluj, a fost declarat nevinovat la 14 ani dupa ce și-a ispașit sentința pentru trafic de droguri. Barbatul a petrecut patru ani de inchisoare, dupa ce a fost acuzat de implicare intr-o mare rețea de droguri din anii 2000, coordonata de Torino Sfarlea.

- Legaturi intre un dosar de contrabanda din 2019, de la frontiera Nadlac, cand a fost depistat un automarfar cu 440.000 de pachete de țigari de contrabanda, și camionul cu țigari oprit la Mandruloc, in luna mai. Șoferii se cunosc, iar unul dintre ei l-a vizitat pe celalalt in arest.

- Cap Limpede, stiri adevarate: Sica Dumitrescu, fiul fostului atacant al naționalei de fotbal Ilie Dumitrescu, a fost condamnat la doi ani și patru luni de inchisoare, pentru trafic de droguri. Totuși, el nu va ajunge dupa gratii, pentru ca judecatorii Tribunalului au decis sa ii suspende executarea…

- Din 2014 afacereaa incepuse sa scarție. In ultimul an, așa cum EVZ a aratat in primele ore de la producerea atentatului, cu 14 angajați a avut o cifra de afaceri de 3.09 milioane lei și un profit net de 57.164 lei. A doua firma a lui Ioan Crișan era de transporturi de marfuri – Primatex. […]

- Atentatul cu bomba din Arad, in urma caruia a murit un om de afaceri, este o urmare a ”complicitații criminale dintre gruparile infracționale și poliție, justiție și politicieni.”. O spune Ioana Constantin, de la PMP, care vorbește despre ceea ce se intampla in Arad, dar și in multe alte județe de…

- Un politist a refuzat o spaga de 12.000 de euro de la un sofer pe care l-a oprit in trafic, pe autostrada A1 Ramnicu Valcea – Deva. Soferul, cercetat pentru un furt de 100.000 euro dintr-o locuința din orașul Arad, a incercat sa dea mita 12.000 de euro unui polițist. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție…