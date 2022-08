Atacul cibernetic, principala ameninţare la adresa afacerilor Una din cinci organizatii a ajuns in pragul insolventei dupa un atac cibernetic, iar aproape jumatate au raportat o bresa de securitate in ultimele 12 luni, in crestere fata de o pondere de 43%, in 2021, releva datele centralizate intr-un raport publicat de asiguratorul global Hiscox, citat de blogul din Romania al producatorului de solutii antivirus Eset. Conform cercetarii, sapte din cele opt tari chestionate considera atacul cibernetic drept principala amenintare la adresa afacerii lor, in timp ce 19% din totalul celor chestionati au raportat un atac ransomware, in crestere de la 16%, de la… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

