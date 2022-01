Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat ca a aparat ”ferm” interesele Rusiei in 2021, un an marcat de o intensificare a tensiunilor cu Statele Unite, in mesajul adresat rusilor de Anul Nou, relateaza AFP. ”Noi ne-am aparat ferm si constant interesele nationale, securtatea tarii noastre si a cetatenilor…

- Presedintele SUA Joe Biden si presedintele rus Vladimir Putin au schimbat joi avertismente cu privire la Ucraina, dar au transmis un oarecare optimism in cadrul discutiilor diplomatice din ianuarie care ar putea atenua tensiunile, scrie Reuters. In 50 de minute, a doua lor convorbire de luna aceasta,…

- Peste 10.000 de soldați ruși se intorc la bazele lor permanente dupa exerciții de o luna in apropiere de Ucraina, anunța Reuters, citand agenția de presa Interfax și armata rusa. Interfax a precizat ca exercițiile au avut loc in mai multe regiuni din apropierea Ucrainei, inclusiv in Crimeea,…

- "Vladimir Putin a subliniat necesitatea lansarii imediate de negocieri cu SUA si NATO pentru a defini garantiile judiciare pentru securitatea tarii noastre, in scopul excluderii extinderii viitoare a Aliantei la Est si a desfasurarii de sisteme de armament care ameninta Rusia in Ucraina si alte state…

- Presedintele rus Vladimir Putin a numit marti extinderea infrastructurii militare a NATO în Ucraina drept „o linie rosie” pe care el spera sa nu fie depasita, exprimându-si în acelasi timp îngrijorarea cu privire la exercitiile militare care au loc lânga granitele…

- SUA livreaza Ucrainei doua nave de patrulare pentru a se apara mai bine in fața amenințarilor tot mai crescute ale Rusiei. O nava, care transporta doua ambarcatiuni de patrulare reconditionate, foste ale Garzii de Coasta a SUA, destinate sa consolideze Fortele maritime ucrainene, a tranzitat sambata…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a reiterat sâmbata ca SUA sunt „serios preocupate” de actiunile si declaratiile Rusiei fata de Ucraina, unde tensiunile sunt în crestere, relateaza AFP, Reuters si Agerpres.„Avem serioase preocupari cu privire la activitatile…