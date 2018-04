Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Securitate al ONU se va intruni astazi, dupa ce Rusia si SUA au cerut o intrevedere a celor 15 membri, pe fondul "amenintarilor internationale pentru pace si securitate", informeaza Reuters.

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a cerut joi o 'ancheta substantiala si responsabila' privind otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal, avertizand ca Londra nu va putea 'sa ignore intrebarile legitime' adresate de Rusia, relateaza AFP. 'Nu va fi posibil sa se ignore…

- Consiliul de Securitate al ONU a dezbatut miercuri, 14 martie, incidentul din Salisbury, unde au fost otraviți cu o neurotoxina fostul ofițer GRU Serghei Skripal și fiica sa Iulia. Dupa o scurta ședința in spatele ușilor inchise, reuniunea s-a desfașurat in ședința publica, la insistența diplomaților…

- 'Maine dimineata (miercuri) va avea loc o reuniune a Consiliului National de Securitate pentru a discuta despre urmatoarele etape (...) si pentru a vorbi despre raspunsul Rusiei, indiferent care va fi acesta', a adaugat oficialul britanic, in conditiile in care Theresa May a declarat luni in parlament…

- 'Voi vorbi astazi cu premierul Theresa May. Acest act ma duce cu gandul la Rusia, avand in vedere toate dovezile pe care le au', a declarat presedintele american in fata jurnalistilor la Casa Alba. Comisia Europeana si-a facut publica marti solidaritatea 'de neclintit' fata de Londra dupa…

- Traditia serviciilor secrete sovietice si ruse este foarte lunga, in operatiuni de eliminare prin otravire, impuscare sau alte metode violente a oponentilor regimurilor de la Moscova. Extrem de ingrijorator e insa faptul ca asasinii Rusiei actioneaza pe teritoriul unor tari membre NATO, precum Marea…

- Peste 900 de civili, printre care 188 de copii, au fost uciși de la lansarea, pe 18 februarie a unei ofensive de o rara intensitate din partea regimului sirian contra pozițiilor rebelilor din regiunea Ghouta Orientala, a spus, joi, Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO). Noul bilanț a luat…

- In sapte zile de atacuri aeriene si de tiruri de artilerie in Ghouta de Est au fost omorati 519 civili - inclusiv peste 100 de copii - potrivit SOHR.Aceasta zona, ultimul bastion rebel de la portile Damascului, este tinta, de la 19 februarie, a unei operatiuni militare de anvergura a regimului…