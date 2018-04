Atacul chimic din Siria: Circa 500 de persoane au fost afectate, potrivit OMS

Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii cere acces in regiunea Douma din Siria in care a avut un atac chimic, sustinand ca are informatii conform carora sute de persoane au fost afectate, transmite BBC potrivit News.ro .

- Organizatia Europeana pentru Siguranta Navigatiei Aeriene (Eurocontrol) si Agentia Europeana de Siguranta a Aviatiei (AESA) au recomandat companiilor aeriene sa exercite prudenta în estul Marii Mediterane din cauza posibilitatii producerii unor atacuri aeriene sau cu rachete de croaziera în…

- Donald Trump si-a anulat prima vizita in America de Sud pentru a se concentra pe raspunsul pe care SUA il vor da presupusului atac chimic din Siria, a anuntat marti Casa Alba. In acelasi timp, Emmanuel Macron a anuntat ca urmeaza sa decida raspunsul Frantei si ca, daca va decide lovituri, acestea vor…

- Statele Unite "depun eforturi pentru un vot" marti asupra ultimului lor proiect de rezolutie instituind un mecanism de ancheta international privind folosirea de arme chimice in Siria, care, in opinia Rusiei, contine "elemente inacceptabile", potrivit unor surse diplomatice, relateaza AFP. …

- Cel putin 11 civili au fost ucisi luni intr-o explozie cu origine necunoscuta la Idlib, un oras din nord-vestul Siriei aflat sub controlul jihadistilor, a raportat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP.Detonatia violenta a facut, de asemenea, 80 de raniti, iar…

- Presedintele SUA Donald Trump a criticat, pe Twitter, FBI dupa atacul armat de la o scoala din Florida, soldat cu moartea a 17 persoane. Trump spune ca FBI a ignorat semnalele transmise de atacator, fiind prea ocupata sa demonstreze ca a existat o implicare a rusilor in campania prezidentiala americana,…