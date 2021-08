Stiri pe aceeasi tema

- Alianta Nord-Atlantica a condamnat vehement, marti, atacul asupra petrolierului MV Mercer Street, transmitand condoleante Romaniei si Marii Britanii si cerand Iranului sa isi respecte obligatiile internationale. "Ne alaturam aliatilor pentru a condamna vehement recentul atac fatal asupra petrolierului…

- Ministerul de Externe iranian i-a convocat luni pe ambasadorul Romaniei si pe insarcinatul cu afaceri al Regatului Unit pentru a le transmite un protest in urma acuzatiilor formulate de aceste tari cu privire la atacul comis joi asupra unui petrolier in Marea Arabiei, in urma caruia si-au pierdut…

- Ministerul de Externe iranian i-a convocat luni pe ambasadorul Romaniei si pe insarcinatul cu afaceri al Regatului Unit pentru a le transmite un protest in urma acuzatiilor formulate de aceste tari cu privire la atacul comis joi asupra unui petrolier in Marea Arabiei, in urma caruia si-au pierdut viata…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat luni ca Iranul trebuie sa suporte consecintele atacului efectuat joi asupra unui petrolier in Marea Arabiei, transmite Reuters. ''Acesta a fost evident un atac inacceptabil si scandalos impotriva navigatiei comerciale'', a spus Johnson in fata…

- SUA "sunt sigure ca Iran a comis atacul" criminal asupra unui petrolier operat de un miliardar israelian in marea Omanului, a anuntat duminica secretarul de stat Antony Blinken, alaturandu-se Israelului si Regatului Unit, relateaza AFP. "Dupa ce am trecut in revista informatiile la dispozitia noastra,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) transmite ca va acorda intreaga asistenta necesara si va urmari activ investigatia in curs privind natura si circumstantele incidentului violent care a dus la decesul cetateanului roman, intr-un atac comis joi, in timp ce nava se deplasa in largul coastelor Omanului,…

- Un oficial israelian a acuzat Iranul ca a comis un atac cu drona asupra petrolierului operat de compania Zodiac Maritime in largul Omanului, atac in urma caruia si-a pierdut viata si un marinar roman, relateaza Reuters, citand postul israelian Canalul 13. Zodiac Maritime, compania israeliana care…

- Un roman, membru al echipajului petrolierului Mercer Street aflat in Marea Arabiei, in largul coastelor Omanului, a fost ucis intr-un atac asupra navei, alaturi de un altul britanic, a anuntat vineri intr-un comunicat compania israeliana Zodiac Maritime care administreaza vasul,