- Premierul Marcel Ciolacu a condamnat duminica atacul armat in timpul unui miting al fostului președinte american Donald Trump, afirmand ca „indiferent de diferentele politice sau ideologice, recurgerea la violenta nu este niciodata justificata”.„Transmit gandurile mele de recuperare rapida presedintelui…

- Donald Trump a fost victima unei tentative de asasinat, a transmis oficial FBI. Fostul președinte era la un miting electoral in statul Pennsylvania și iși incepuse discursul de cateva minute, cand s-au auzit focuri de arma. De pe o cladire aflata la mai puțin de 100 de metri de scena, un individ a tras…

- Fostul presedinte Donald Trump, candidat republican la alegerile americane din noiembrie, a fost evacuat de la un miting de campanie in Pennsylvania, cu sange pe fața, dupa ce s-au auzit mai multe focuri de arma, conform Reuters.Donald Trump, care tocmai isi incepuse discursul, a fost imediat doborat…

- Fostul presedinte Donald Trump, candidat republican la alegerile americane din noiembrie, a fost evacuat de la un miting de campanie in Pennsylvania, cu sange vizibil la urechea dreapta, dupa focuri de arma care au costat viata a cel putin o persoana din randul asistentei, scriu AFP si Reuters.Presupusul…

- Un incident șocant a avut loc la un miting al fostului președinte Donald Trump in Butler, Pennsylvania, unde un atac armat a rezultat in ranirea lui Trump și moartea unei persoane din audiența. Incidentul a atras reacții puternice și condamnari din intreaga lume, in timp ce autoritațile continua investigațiile,…

- Gandurile si rugaciunile mele se indreapta spre Donald Trump, a scris pe X premierul ungar Viktor Orban, un sustinator de lunga durata al fostului presedinte republican, informeaza news.ro.

- Fostul presedinte SUA Donald Trump este in siguranta, au anuntat sambata Secret Service si campania sa, dupa ce mai multe focuri de arma au rasunat la un miting din Pennsylvania al candidatului republican la presedintie. In timp ce o inregistrare video il arata pe Trump facand o grimasa si ridicand…

- Donald Trump spune ca un glont i-a lovit urechea in timpul impuscaturilor de la miting. Intr-o postare pe Truth Social, Donald Trump a declarat ca a fost lovit de un glont care "i-a strapuns partea superioara a urechii drepte" atunci cand un barbat inarmat a deschis focul asupra mitingului sau din Pennsylvania.…