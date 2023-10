Stiri pe aceeasi tema

- Este stare de razboi in Israel. 5.000 de rachete au fost lansate din Fasia Gaza asupra unor orase din Israel, in timp ce armata israeliana a sfatuit populatia sa nu se indeparteze de adaposturile anti-bomba. Teroristii Hamas s-au infiltrat in teritoriul de sud al Israelului si au ucis mai multi civili.…

- Uniunea Europeana (UE) condamna "fara echivoc" atacurile Hamas si isi exprima "solidaritatea cu Israelul", a declarat simbata seful diplomatiei europene, Josep Borrell. "Condamnam fara echivoc atacurile Hamas. Aceste violente ingrozitoare trebuie sa inceteze imediat. Terorismul si violenta nu rezolva…

- Romania condamna cu fermitate atacurile cu rachete de sambata dimineața impotriva Israelului, transmite președintele Klaus Iohannis. „Romania condamna cu fermitate atacurile cu rachete din aceasta dimineața impotriva Israelului. Suntem in deplina solidaritate cu Israelul in aceste momente teribile.…

- Sute de locuitori din nord-estul Fasiei Gaza au fugit din casele lor sambata dimineata, dupa declansarea unei ofensive militare a bratului armat al Hamas impotriva Israelului, informeaza AFP.Barbati, femei si copii transportand paturi si alimente de prima necesitate au fost vazuti parasindu-si locuintele…

- Aripa armata a miscarii palestiniene Hamas a anuntat sambata dimineata ca a lansat “Operatiunea Al-Aqsa Flood” impotriva Israelului, de unde sunt lansate cateva sute de rachete, informeaza AFP.Atacurile au provocat moartea a cel putin o persoana si au ranit alte 15, informeaza agentiile de presa internationale,…

- Romania a smuls un egal impotriva Israelului (1-1 pe Arena Naționala), iar jocul elevilor lui Edi Iordanescu i-a nemulțumit pe fanii primei reprezentative. Ionel Ganea, fost atacant important al tricolorilor, vorbește cu subiect și predicat despre principalul vinovat de situația in care a ajuns fotbalul…

- In viitorul apropiat va fi semnat acordul privind conversiunea permiselor de conducere eliberate de Republica Moldova și Israel, a declarat vicepremierul Nicu Popescu, in cadrul unui briefing comun cu ministrul israelian de Externe, Eli Cohen, transmite Știri.md . „Astfel, vor fi aplicare standarde…

- Ciclul violențelor repetate este o caracteristica a Orientului Mijlociu. Acum, cand in Israel este un Guvern Netanyahu al Likud combinat cu partide religioase și extremiste, cel mai de dreapta guvern al Israelului din istorie.