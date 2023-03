Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul sefului administratiei prezidentiale de la Kiev, Mihailo Podoliak, a declarat marti ca Kievul "nu are absolut nicio implicare" in atacurile de anul trecut asupra gazoductului Nord Stream si nu are informatii despre ceea ce s-a intamplat, relateaza Reuters. Mihailo Podoliak a facut aceste…

- Informații examinate de autoritatile americane si dezvaluite marti, 7 martie, de cotidianul The New York Times sugereaza ca un grup pro-ucrainean a fost implicat in exploziile care au avariat gazoductele Nord Stream 1 și 2 din Marea Baltica in septembrie 2022, transmite Hotnews . Potrivit informațiilor…

- Vizita lui Joe Biden i-a infuriat pe ruși, fostul președinte, Dmitri Medvedev, declarand ca președintele SUA a venit „sa jure credința regimului neonazist”. Fostul presedinte si premier rus Dmitri Medvedev, aliatul lui Vladimir Putin si in prezent vicepresedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei,…

- Cele doua țari organizeaza exerciții militare pentru forțele aeriene intre 16 ianuarie și 1 februarie folosind toate aerodromurile militare din Belarus și au inceput luni exerciții armate comune care implica o „subdiviziune de brigada mecanizata”, a declarat ministerul apararii din Belarus, citat de…

- Vizita in SUA a premierului japonez, Fumio Kishida, in SUA nu a trecut neobservata la Kremlin. Dmitri Medvedev, fostul presedinte al Rusiei și actual vicepresedinte al Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, spune ca Fumio Kishida „ar trebui sa-si faca seppuku” in fața miniștrilor sai, deoarece…

- Rusia este deschisa dialogului cu Ucraina, cu conditia ca autoritatile de la Kiev sa accepte „noile realitati teritoriale” generate de ofensiva rusa, a declarat joi presedintele rus Vladimir Putin, au informat AFP si Reuters, preluate de Agerpres. In timpul unei convorbiri telefonice cu presedintele…

- Unitatea Ucrainei contrasteaza puternic cu teama care predomina in Rusia, a afirmat presedintele Volodimir Zelenski, relateaza duminica Reuters și Agerpres . ”Sentimentul de unitate, de autenticitate, de viata insasi pe care il avem contrasteaza puternic cu teama care predomina in Rusia”, a spus Zelenski…